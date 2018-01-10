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Минфин РФ видит возможность пополнения ФНБ в 2018 году - Силуанов


Рынки

МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Минфин РФ видит основания не только для сохранения объема резервов в 2018 году, но и для пополнения ФНБ, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

Минфин РФ в среду сообщил, что потратил последний триллион рублей из Резервного фонда, который с февраля прекратит свое существование - средства фонда были использованы на покрытие дефицита бюджета.

"В соответствии с законодательно принятыми решениями в этом году остается один суверенный фонд – ФНБ. Использование в 2017 году средств Резервного фонда на финансирование дефицита было запланировано в бюджете прошлого года. По итогам 2017 года нам удалось значительно сократить траты наших резервов: как средств Резервного фонда, так и ФНБ. Чистые траты резервов, вместо запланированных в бюджете 1,707 триллиона рублей, составили 930 миллиардов рублей", - отметил Силуанов.

По его словам, это было сделано благодаря работе бюджетного правила, которое предусматривает направление нефтегазовых доходов сверх цены в 40 долларов за баррель в резервы правительства.

"По итогам реализации этого механизма удалось сформировать дополнительные резервы в размере 841,8 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на пополнение ФНБ в текущем году. В результате общий объем резервов на начало 2018 года увеличился по сравнению с плановыми значениями и составляет 4 триллиона 594,7 миллиарда рублей или 5% ВВП", - отметил министр.

Он добавил, что такая политика сохранится и в 2018 году. "В случае сохранения уровня цен и курсовых соотношений на уровне, который сложился на текущий момент, мы сможем не только не тратить резервы, но и пополнить объем средств ФНБ", - подчеркнул Силуанов.

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