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Ненефтегазовый дефицит бюджета РФ по итогам 2017 г снизился до 7,9% ВВП - Силуанов


Рынки

МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Ненефтегазовый дефицит бюджета РФ по итогам 2017 года снизился до 7,9% ВВП с 9,1% ВВП по итогам 2016 года, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

Таким образом, показатель превзошел последний прогноз Минфина. Силуанов 26 декабря говорил, что ненефтегазовый дефицит бюджета РФ по итогам 2017 года ожидается на уровне 8% ВВП, что станет лучшим показателем с 2010 года.

Министр отметил, что реализация переходных положений бюджетных правил позволила существенно снизить зависимость экономики и бюджета РФ от цен на нефть. "По итогам года ненефтегазовый дефицит федерального бюджета снизился до 7,9% ВВП (с 9,1% в 2016 году), а цена на нефть, обеспечивающая сбалансированность федерального бюджета на первичном уровне, снизилась до 60 долларов за баррель с более чем 100 долларов за баррель в 2013-2014 годах", - заявил он.

В конце декабря Силуанов говорил, что общий дефицит федерального бюджета в 2017 году, по оценке Минфина, составит 1,6% ВВП.

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