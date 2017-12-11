Рынок акций РФ рос 5-й день подряд, хотя и менее уверенно

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций к закрытию среды вновь вырос на фоне дорогой нефти - по 69 долларов за баррель.

Акции "Газпрома" GAZP продолжали лидировать в росте среди ликвидных бумаг.

По итогам дня индекс ММВБ вырос на 0,31% - до 2232,27 пункта, индекс РТС - на 0,45%, до 1234,64 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ПЯТЫЙ ДЕНЬ РОСТА

Российский фондовый рынок продолжает расти пятый день подряд, хотя и менее уверенно. Днем индексы уходили в минус, однако рынок все же сумел закрыть торги ростом.

Нефть марки Brent пытается закрепиться на уровне 69 долларов за баррель на фоне статистики по запасам сырья в США. По оценкам Минэнерго США, запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 января, снизились на 4,9 миллиона баррелей, или на 1,2%, до 419,5 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 3,89 миллиона баррелей.

Акции "Лукойла" LKOH на этом фоне подорожали на 0,3%, "Сургутнефтегаза" SNGS– на 0,6%, "Газпром GAZP нефти" – на 1,6%. В лидерах роста среди "голубых фишек" второй день подряд акции "Газпрома" (+2,5%).

Всемирный банк подарил российским инвесторам немного надежды, отметил Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер". Эксперты организации полагают, что цена на нефть в 2018 году повысится еще на 9,4% и продолжит расти в 2019-2020 годах - на 1,7% в год. В связи с этим ВБ также улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2018 году до 1,7% с 1,4%.

Бумаги Сбербанка SBER снизились в рамках коррекции на 1,1%, ВТБ - на 0,6%, акции "Норникеля" - на 0,2%, АФК "Система" AFKS– на 0,1%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В новом году участники рынка вновь стали обращать больше внимания на внешние факторы, отмечает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер". В четверг задать тон настроениям на рынке может динамика цен на нефть (которые все еще находятся в опасности коррекционного снижения), а также динамика мировых фондовых бирж.

Индекс Мосбиржи стабилизировался в диапазоне 2220-2230 пунктов, и если в ближайшее время не найдется повода продолжать покупки, рынок логично перейдет к коррекции вниз, считает Анна Бодрова из компании "Альпари".

"Первой целью в таком случае будет отметка 2180 пунктов. Индекс РТС попробует удержаться около 1225 пунктов, но если будут поводы для распродажи, "медвежий" интерес сместит его к 1200 пунктам", - оценила она.