Иена укрепляется к доллару в ожидании дальнейшего ужесточения монетарной политики в Японии

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Иена в среду укрепляет свои позиции по отношению к доллару, так как трейдеры продолжают отыгрывать решение Банка Японии незначительно сократить объемы покупки долгосрочных гособлигаций и в ожидании более масштабного ужесточения монетарной политики в стране, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.

По состоянию на 14.18 мск курс доллара к иене снижался до 111,51 иены за доллар со 112,66 иены днем ранее. Курс евро к доллару рос до 1,1995 доллара с 1,1936 доллара за евро на торгах днем ранее. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) падал на 1,05%, до 111,47 пункта.

ЦБ Японии во вторник незначительно сократил объем покупок государственных облигаций в рамках своей программы количественного смягчения. В частности, объем выкупа гособлигаций со сроком погашения через 10-25 лет и облигаций со сроком погашения через 25-40 лет был снижен на 10 миллиардов иен (около 88 миллионов долларов).

Инвесторы не исключают, что это может означать скорое прекращение экспансивной денежно-кредитной политики (ДКП) Банка Японии. Однако валютный стратег Commerzbank Тху Лан Нгуен (Thu Lan Nguyen), мнение которой приводит агентство Рейтер, считает, что эти ожидания преждевременны, так как страна в состоянии сохранить целевой уровень доходности 10-летних государственных облигаций и без еще одного сокращения объема выкупа госбумаг.

Аналитик также добавила, что ослабление доллара подчеркивает уязвимость американской валюты к действиям центробанков других стран в направлении "нормализации" денежно-кредитной политики. По мнению Нгуен, эта тенденция 2017 года продолжится и в текущем году. Участники рынка также ждут ряда важных статданных из США.

В четверг министерство финансов страны сообщит данные о балансе бюджета. По прогнозам, дефицит бюджета страны составил в декабре 40 миллиардов долларов после ноябрьского дефицита в 139 миллиардов. Кроме того, в пятницу станет известен показатель инфляции в США за декабрь. По мнению экспертов, он составил 2,1% в годовом выражении по сравнению с индикатором ноября в 2,2%, а в месячном - 0,2% против 0,4% месяцем ранее.