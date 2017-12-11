Рынок акций днем слегка корректируется вниз, несмотря на дорогую нефть

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Рынок акций РФ днем в среду слегка корректируется вниз по индексам после роста на протяжении всех четырех торговых сессий этого года, отмечают трейдеры.

Рекордно высокая за несколько лет цена нефти пока игнорируется инвесторами, говорят трейдеры.

К 14.17 мск рублевый индекс Мосбиржи снижался на 0,2% - до 2222 пунктов, а долларовый индекс РТС - на 0,1% - до 1227 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ

Рынок акций РФ в среду днем слегка снижается по индексам, отстаиваясь после четырех дней роста в этом году и уверенного предновогоднего повышения котировок.

При этом выход рынка нефти на уровень 69 долларов за баррель сорта Brent, похоже, уже учтен в ценах акций. Американский институт нефти (API) подсчитал, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 5 января, сократились на 11,19 миллиона баррелей, что является самым сильным снижением с сентября 2016 года. Аналитики ожидали, что показатель уменьшится только на 3,9 миллиона баррелей. Таким образом, запасы упали до 414,3 миллиона баррелей.

В лидерах роста – префы "Башнефти" BANE(+3,5%), бумаги Московской биржи (+2,4%), "Газпрома" GAZP(+1,3%), "Мегафона" MFON(+0,5%).

Снижаются префы "Мечела" MTLR(-2,9%) и Сбербанка SBER(-1,7%), акции "Аэрофлота" AFLT(-1,5%), "Норникеля" (-1,1%) и "Уралкалия" (-1,3%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи проведет торги среды в коридоре 2210-2230 пунктов, оценивает Александр Разуваев из компании "Альпари".

Сдерживающим фактором для роста рынка акций являются происходящие сегодня размещения ОФЗ на 40 миллиардов рублей, что оттянет часть рублевой ликвидности с рынка акций, говорит Богдан Зварич из ИК "Фридом Финанс".

"Основным же фактором во второй половине дня вновь станет ситуация на рынке энергоносителей, где в преддверии публикации статистики Минэнерго США по запасам углеводородов, которая выйдет после 18.00 мск, "быки" могут попытаться продолжить восходящую динамику и сделать еще один шаг к отметке 70 долларов за баррель, что станет дополнительным стимулом для роста российских акций", - добавил он.