Биржи АТР закрылись преимущественно снижением в рамках коррекции

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно в минусе после уверенного роста накануне, свидетельствуют данные торгов.

По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,23%, до 3421,83 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite снизился на 0,33%, до 1945,66 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,2%, до 31073,72 пункта, японский Nikkei 225 - опустился на 0,26%, до 23788,2 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,64% до 6096,7 пункта, корейский KOSPI - на 0,42%, до 2499,75 пункта.

Кроме коррекционных распродаж участники рынка обратили внимание на статистику из Китая. Инфляция в стране по итогам 2017 года составила 1,6%, оказавшись значительно ниже официального прогноза в 3%. Показатель за год оказался на 0,4 процентного пункта меньше по сравнению с прошлым годом, когда инфляция составила 2%. В декабре инфляция составила 1,8% при прогнозе в 1,9%. При этом индекс цен производителей (PPI) впервые с 2012 года показал положительную динамику и вырос на 6,3% по сравнению с прошлым годом.

В то же время некоторую поддержку азиатским рынкам оказал оптимизм на биржах США, которые во вторник закрылись на исторически высоких отметках. Для индекса S&P это стал уже шестой рекорд с начала года. Оптимизм на американских площадках связан с ожиданием старта очередного сезона корпоративной отчетности.

"Ожидается, что прибыль американских компаний в четвертом квартале выросла более чем на 10% в годовом выражении. Поддержку рынку оказывают ожидания того, что американская экономика будет оставаться в хорошем состоянии в то время, когда ФРС будет медленно повышать ставку", - считает старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикава (Masahiro Ichikawa), чье мнение приводит агентство Рейтер.