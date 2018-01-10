Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 10 января

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 10 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 0:30 USD США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -4,992 млн барр -11,190 млн барр (факт) 4:30 CNY Китай - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) 1,70% 1,8% (факт) 4:30 CNY Китай - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) 0% 0,3% (факт) 4:30 CNY Китай - Индекс цен производителей (г/г) (декабрь) 5,80% 4,9% (факт) 6:45 JPY Япония - Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) 0,06% 0,078% (факт) 12:30 GBP Великобритания - Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь) 0,00% 0,40% 12:30 GBP Великобритания - Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (ноябрь) 0,10% 0,30% 12:30 GBP Великобритания - Сальдо торгового баланса (ноябрь) -10,78 млрд ф. ст. -11 млрд ф. ст. 12:30 GBP Великобритания - Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (ноябрь) -2,38 млрд ф. ст. -2,6 млрд ф. ст. 13:40 EUR Германия - Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций 0,30% 16:00 GBP Великобритания - Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/ 0,50% 0,50% 16:30 USD США - Индекс цен на экспорт (м/м) (декабрь) 0,50% 0,30% 16:30 USD США - Индекс цен на импорт (м/м) (декабрь) 0,70% 0,40% 16:30 CAD Канада - Разрешения на строительство (м/м) (ноябрь) 3,50% -0,30% 18:30 USD США - Запасы сырой нефти -7,419 млн барр -4,1 млн барр 18:30 USD США - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -2,441 млн барр 21:00 USD США - Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 2,38% 21:30 USD США - Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)

Российские события