Доллар продолжает дешеветь к иене после сокращения выкупа гособлигаций Банком Японии

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Курс доллара к иене по-прежнему опускается в среду утром, инвесторы продолжают оценивать последствия снижения объема выкупа гособлигаций японским центробанком, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.19 мск курс евро к доллару опускался до 1,193 доллара за евро против 1,1936 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене снижался до 112,36 иены за доллар со 112,65 иены на предыдущем закрытии; индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) сохраняется на уровне предыдущего закрытия - 92,51 пункта.

Днем ранее Банк Японии сократил объем покупок государственных облигаций в рамках своей программы количественного смягчения. Инвесторы восприняли это как вероятность сокращения политики монетарного стимулирования, что привело к удорожанию иены.

"Этот шаг Банка Японии напомнил трейдерам о том факте, что крупнейшие центробанки хотят нормализовать свою монетарную политику", - считает старший валютный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto), чьи слова цитирует агентство Рейтер. Эксперт добавил, что такое нежелательное укрепление иены должно сделать японский ЦБ более осторожным, когда регулятор решит перейти к нормализации своей политики.

Инвесторы продолжают при этом ожидать статистику по США позднее на текущей неделе. Так, в четверг будут опубликованы данные по бюджету страны, а в пятницу станет известен показатель инфляции в стране за декабрь. По мнению экспертов, за период показатель составил 2,1% в годовом выражении по сравнению с индикатором ноября в 2,2%, а в месячном - 0,2% против 0,4% месяцем ранее.