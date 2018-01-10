Парламент Венесуэлы объявил незаконным выпуск национальной криптовалюты "петро"

МЕХИКО, 9 янв /ПРАЙМ/. Парламент Венесуэлы во вторник объявил незаконным выпуск новой национальной криптовалюты "петро", заявив, что он противоречит конституции страны, сообщило издание Economista.

В отсутствие проправительственных депутатов конгресс одобрил документ, аннулирующий декрет президента Венесуэлы Николаса Мадуро о выпуске "петро".

Как заявляют оппозиционные депутаты, власти страны выпустили криптовалюту, чтобы "избежать контроля над операциями по госдолгу" и получить финансирование "нелегальным путем", а также избежать давления в связи с задержкой выплат по ряду облигаций, произошедших в последние месяцы.

Кроме того, по их мнению, обеспечение стоимости "петро" нефтяными запасами в районе реки Ориноко нарушает законодательство страны.

Венесуэльский парламент фактически исключен из системы принятия решений в южноамериканской стране. Его функции полностью перешли к пропрезидентскому национальному учредительному собранию, которое занимается в том числе подготовкой изменений в конституцию, а также взяло на себя всю полноту законодательной власти.

На прошлой неделе Мадуро объявил о начале эмиссии первых 100 миллионов новой национальной криптовалюты "петро". По его словам, использование новой технологии поможет преодолеть финансовую блокаду Венесуэлы. Тогда же он заявил, что поддержкой новой криптовалюте будут имеющиеся у страны запасы нефти, золота и бриллиантов. Министерство финансов Венесуэлы уточнило, что криптовалюта необходима, чтобы осуществлять финансовые транзакции и искать новые способы финансирования. Венесуэла выделила 5 миллиардов баррелей нефти для обеспечения стоимости создаваемой криптовалюты.