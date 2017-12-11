Бумаги компаний РФ торгуются в Лондоне преимущественно в минусе

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в "красной зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.26 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снижалась на 0,27%, до 5,46 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,16%, до 63 долларов, "Новатэка" NVTK - на 0,08%, до 127,4 доллара. Цена бумаг "Газпрома" GAZP увеличивалась на 0,44% - до 4,83 доллара, "Газпром нефти" - на 0,34%, до 21,88 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ поднималась на 0,75%, до 2,02 доллара, Сбербанка SBER - на 0,59%, до 18,44 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшалась на 0,74%, до 18,86 доллара.

Бумаги "Норникеля" дорожали на 0,22% - до 20,72 доллара, "Северстали" CHMF - дешевели на 0,55%, до 16,16 доллара. Цена расписок НЛМК уменьшалась на 1,18% - до 25,64 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT снижалась на 0,64% - до 29,61 доллара, "Ленты" – на 0,94%, до 6,31 доллара. Расписки АФК "Система" AFKS дешевели на 2,3%, до 4,38 доллара.