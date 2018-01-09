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Золото дешевеет на фоне прогнозов по ставке ФРС США в 2018 году


Commodities / Рынки

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник опускается на фоне комментариев о возможном повышении ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США четыре раза в текущем году, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.13 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,2 доллара, или на 0,09%, до 1319,2 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,11%, до 17,12 доллара за унцию.

В пятницу глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер (Loretta Mester) сообщила, что она ожидает в текущем году четыре повышения процентной ставки. При этом в субботу глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс (John Williams) заявил, что рассчитывает на три подъема ставки. По итогам декабрьского заседания Федрезерв прогнозировал три повышения базовой ставки в 2018 году.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.

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