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Доллар дешевеет после роста на прогнозах по ставке ФРС США в 2018 году


Рынки / Валюта

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Курс доллара коррекционно снижается к мировым валютам после трехдневного роста, вызванного оптимизмом инвесторов из-за прогнозов Федеральной резервной системы США по ужесточению монетарной политики в текущем году, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.07 мск курс евро к доллару рос до 1,1969 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1968 доллара, курс доллара к иене снижался до 112,78 иены за доллар со 113,12 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,03%, до 92,33 пункта.

В пятницу глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер (Loretta Mester) сообщила, что ожидает в текущем году четыре повышения процентной ставки. В субботу глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс (John Williams) заявил, что рассчитывает на три подъема ставки. Представители регулятора прогнозируют, что основанием для ужесточения монетарной политики станут сильные статданные и положительное влияние налоговой реформы на экономику США.

В то же время евро перешел к росту на данных по промышленному производству в Германии. Согласно обнародованным во вторник данным министерства экономики и технологий страны, объем промпроизводства в Германии с учетом сезонных колебаний в ноябре увеличился на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом аналитики ожидали меньшего роста индикатора - на 1,9%.

Позднее во вторник участники рынка узнают данные по безработице в еврозоне в ноябре. Ожидается, что показатель снизился до 8,7% по сравнению с показателем октября в 8,8%.

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