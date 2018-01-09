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Стоимость нефти продолжает рост накануне выхода статистики по запасам в США


Commodities / Рынки

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают подниматься во вторник утром, инвесторы ожидают выхода статистики по запасам нефти в США по итогам прошлой недели, при этом трейдеры продолжают оценивать данные по динамике буровых установок в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.20 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,53%, до 68,14 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,7%, до 62,16 доллара за баррель. Нефть обеих марок торгуется у максимальных отметок с 2015 года.

В среду инвесторы ожидают данные от Американского института нефти (API) и минэнерго страны по динамике запасов "черного золота" в США по итогам прошлой недели. Аналитики ожидают, что показатель опустился на 4,1 миллиона баррелей, до 420,4 миллиона баррелей.

Участники рынка также продолжают отыгрывать статистику по числу буровых установок в США за прошлую неделю. По данным Baker Hughes, a GE Company (BHGE), по итогам завершившейся 5 января рабочей недели число буровых установок в стране снизилось на пять штук, или на 0,5%, до 924 единиц. Число газодобывающих установок при этом не изменилось, оставшись на уровне 182 единиц. Количество нефтяных буровых установок снизилось на пять штук, или 0,7%, до 742 единиц.

При этом в годовом выражении число буровых увеличилось на 259 штук, или на 38,9%. Добыча нефти США при этом продолжает расти и может вскоре превысить 10 миллионов баррелей в день, отмечает агентство Рейтер. На конец декабря, по данным минэнерго, добыча нефти в США составляла 9,782 миллиона баррелей в сутки.

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