События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 января

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 9 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 0:00 USD США - Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена (президент ФРБ Бостона) 3:01 GBP Великобритания - Объём розничных продаж от BRC (г/г) (декабрь) 0,60% 0,6% (факт) 3:30 AUD Австралия - Разрешения на строительство (м/м) (ноябрь) -0,10% 11,7% (факт) 10:00 EUR Германия - Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь) -1,40% 1,90% 10:00 EUR Германия - Сальдо торгового баланса (ноябрь) 19,9 млрд евро 20,9 млрд евро 13:00 EUR Еврозона - Уровень безработицы (ноябрь) 8,80% 8,70% 16:15 CAD Канада - Объём строительства новых домов (декабрь) 252,2 тыс 212,5 тыс 18:00 USD США - Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса) 18:00 USD США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (ноябрь) 5,996 млн 6,038 млн

Российские события