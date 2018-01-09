События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 января

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 9 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:00
|USD
|США - Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена (президент ФРБ Бостона)
|3:01
|GBP
|Великобритания - Объём розничных продаж от BRC (г/г) (декабрь)
|0,60%
|0,6% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия - Разрешения на строительство (м/м) (ноябрь)
|-0,10%
|11,7% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия - Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь)
|-1,40%
|1,90%
|10:00
|EUR
|Германия - Сальдо торгового баланса (ноябрь)
|19,9 млрд евро
|20,9 млрд евро
|13:00
|EUR
|Еврозона - Уровень безработицы (ноябрь)
|8,80%
|8,70%
|16:15
|CAD
|Канада - Объём строительства новых домов (декабрь)
|252,2 тыс
|212,5 тыс
|18:00
|USD
|США - Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
|18:00
|USD
|США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (ноябрь)
|5,996 млн
|6,038 млн
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ - закрытие реестра для ВОСА (05.03.2018, досрочные перевыборы СД)
|RUB
|НЛМК- закрытие реестра для выплаты див-дов 9м/3кв2017 (ВОСА - 22.12.2017)
|1,13 (1кв2016) + 1,08 (2кв2016) + 3,63 (3кв2016) + 3,38 (фин, 4кв2016) - див-д 2016
|2,35 (1кв2017) + 3,2 (2кв2017) + 5,13 (3кв2017) - див-д 2017