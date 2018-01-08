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Фунт дешевеет к доллару


Рынки / Валюта

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов снижается к доллару в понедельник, инвесторы оценивают перестановки в кабинете министров Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.34 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,3546 доллара с 1,3573 доллара за фунт на предыдущем закрытии.

Курс евро к доллару при этом опускался до 1,1976 доллара за евро с 1,2029 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене уменьшался до 112,92 иены за доллар со 113,06 иены на предыдущих торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,4%, до 92,32 пункта.

В настоящее время в Великобритании проходит совещание, на котором глава британского правительства Тереза Мэй назовет обновленный состав кабинета министров. Накануне Мэй заявила о намерении уволить часть министров. Целью изменения является желание премьера придать новый импульс работе правительства, отказаться от неэффективных министров и установить гендерный баланс в правительстве, увеличив в нем количество женщин. Как ожидается, ключевые министры – главы МИД, Минфина, Минобороны – сохранят посты.

На данный момент известно, что новым главой Консервативной партии Великобритании назначен министр по вопросам миграции Брендон Льюис.

Агентство Рейтер отмечает, что новости о назначениях британских министров повлияют на курс фунта стерлингов к доллару, однако, вероятнее всего, влияние будет умеренным и краткосрочным.

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