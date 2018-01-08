Европейские фондовые индексы преимущественно растут на позитивной внутренней статистике

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж демонстрируют преимущественно положительную динамику в понедельник после публикации данных внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.23 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,01%, до 7722,75 пункта, французский CAC 40 рос на 0,38%, до 5491 пункта, немецкий DAX увеличивался на 0,37%, до 13367,5 пункта.

Ранее в понедельник европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что объем розничных продаж в еврозоне в ноябре вырос на 1,5% по сравнению с октябрем, в то время как аналитики ожидали роста показателя на 1,4%.

В Евросоюзе розничные продажи в ноябре увеличились также на 1,5% по сравнению с октябрем. В годовом выражении в ноябре объем розничных продаж в еврозоне вырос на 2,8%, в ЕС - на 2,7%. Эксперты ожидали меньшего увеличения этого показателя в зоне евро - на 2,2% в годовом выражении.

Однако показатель годовой динамики по еврозоне за октябрь был изменен в сторону уменьшения: до 0,2% с сообщавшихся ранее 0,4%. Был пересмотрен и индикатор ЕС: рост в годовом выражении составил 0,7% вместо сообщавшихся ранее 0,9%.

Кроме того, инвесторы ожидают новостей из Германии, где в воскресенье, 7 января, стартовали так называемые зондирующие переговоры, в рамках которых должно быть принято решение о готовности альянса ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии вести переговоры о создании нового кабмина. Переговоры продлятся пять дней, затем окончательное решение будет принято на уровне руководящих органов партий.