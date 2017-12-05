Рубль корректируется вниз к доллару, российские акции слегка дешевеют

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Курс рубля к доллару несколько снижается днем в пятницу в рамках коррекции, одновременно стабилизируясь по отношению к евро.

Курс доллара расчетами "завтра" к 17.03 мск рос на 13 копеек, до 56,97 рубля, курс евро снижался на 3 копейки, до 68,66 рубля, следует из данных Московской биржи.

Нефть дороже 67 долларов за баррель Brent поддерживает спрос на российские активы, также отмечают эксперты. Тем не менее, судя по динамике торгов пятницы, многие инвесторы задумались о фиксации прибыли по итогам этой укороченной первой торговой недели года. Так, индексы Мосбиржи и РТС к этому времени снижался примерно на 0,1%, до 2195 и 1213 пунктов соответственно.

РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВНИЗ

Курс рубля к доллару днем корректировался вниз после роста в предыдущие два торговых дня.

Российская валюта начала год ростом к основным резервным валютам. Доллар опустился ниже уровня 57 рублей — минимума с сентября 2017 года. За два дня валюта США упала на 80 копеек. Евро подешевел на 75 копеек. Поддержка исходила от дорогой нефти, которая обновила накануне трехлетние максимумы из-за акций протеста в Иране, которые могут привести к перебоям с поставками нефти, говорят эксперты.

Но в самом конце недели инвесторы решили зафиксировать прибыль и откупают подешевевшие доллары, предполагают они. Евро, в свою очередь, слегка сползает на фоне умеренно негативной для него динамики на форексе.

В итоге доллар днем прибавляли против рубля в пределах 0,3%. Рублевая цена "черного золота" остается в районе многолетних максимумов — около 3,85 тысячи рублей за баррель.

ИНДЕКС МОСБИРЖИ ТЕСТИРУЕТ 2200 ПУНКТОВ

Акции эмитентов РФ демонстрируют смешанную динамику. Некоторые бумаги нефтегазового сектора растут, некоторые корректируются вниз.

Индекс Мосбиржи уже в этом году (за две с небольшим торговые сессии) поднимался более чем на 4% и обновил максимум почти за год, забравшись ранее в пятницу выше 2200 пунктов. Индекс РТС с начала года поднимался более чем на 5% - до максимума с сентября 2014 года - на фоне сползания курса доллара в район уровня 57 рублей.

Но перед выходными часть инвесторов спешит зафиксировать прибыль. В лидерах снижения сегодня — акции НЛМК (-4,1%), "Яндекса" YNDX(-2%), "Алросы" ALRS(-1,7%), "ИнтерРАО" (-1,6%), Сбербанка SBER(-0,4%), "Сургутнефтегаза" SNGS(-0,9%, "Татнефти" TATN(-1,4%).

С другой стороны, акции ДВМП растут на 2,6%, "Автоваза" AVAZ - на 2,4%, "Уралкалия" - на 2%. Дорогая нефть помогает также бумагам "Роснефти" ROSN(+1,4%), "Газпрома" GAZP(+0,7%) "Лукойла" LKOH(+0,8%).

ПРОГНОЗЫ

Рынок получает поддержку от нефти, которая торгуется выше 67 долларов за баррель, а также от позитивной динамики внешних биржевых площадок, рассуждает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

Уровень поддержки в 2100 по индексу Мосбиржи доказал крепость, отметил Андрей Верников из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". "Растущая нефть "подсветила" позитив, на который в декабре мы не обращали внимания", - добавил он.

"Я ожидаю, что на следующей неделе рынок может продолжить рост и выйти на годовые максимумы в диапазон 2250-2300 по индексу Мосбиржи. Лучше рынка, на мой взгляд, будут акции сырьевых компаний и банков", - прогнозирует Ващенко.

"Динамика рубля на предстоящей неделе будет зависеть от активности игроков и нефти. Я не ожидаю резкого укрепления национальной валюты, так как спрос на доллары со стороны импортеров, банков и Минфина остается высоким. Ориентируюсь на диапазон 57-58,50 против доллара", - заключает он.