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Цукерберг заявил о возможности использования криптовалют в сервисах Facebook


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 4 янв /ПРАЙМ/. Основатель социальной сети Facebook FB Марк Цукерберг заявил о возможности использования криптовалют в службах сайта.

"Существуют два важных контр-тренда - шифрование и криптовалюты - которые отнимают власть у централизованных систем и возвращают ее в руки народа. Однако (их использование - ред.) сопровождается риском невозможности их контролирования. Я заинтересован в том, чтобы углубиться в этот вопрос и узнать о позитивных и негативных аспектах этих технологий, а также о том, как можно их использовать в наших службах", - написал Цукерберг в своем Facebook.

Подводя итоги года, он также отметил, что посетил каждый из американских штатов, прочитал 25 книг, создал искусственный интеллект для своего дома и выучил мандаринский китайский (севернокитайский диалект - ред.).

"Этот год станет годом серьезного самосовершенствования, и я с нетерпением жду новых знаний от совместной работы по разрешению наших проблем", - написал глава Facebook.

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