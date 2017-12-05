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Большинство акций электроэнергетики РФ выросло вместе с рынком


Рынки

МОСКВА, 4 янв /ПРАЙМ/. Большинство акций электроэнергетических компаний России выросло в четверг вместе с рынком, следует из данных Московской биржи.

Акции "Интер РАО" IRAO выросли на 5,16%, "Иркутскэнерго" IRGZ - на 1,47%, "Мосэнерго" MSNG - на 0,7%, ОГК-2 — на 1,74%, ТГК-1- на 0,82%, "Энел Россия" - на 0,68%, акции "Русгидро" - на 1,96%.

Также выросли акции ТГК-2 (обыкновенные акции - на 1,13%, префы – на 1,93%) и бумаги "Квадры" (привилегированные акции – на 2,37%, обыкновенные – на 2,16%).

Акции ТГК-14 снизились на 0,19%, "Юнипро" - на 0,51%.

Индекс Мосбиржи к закрытию четверга вырос на 2,07% - до 2197,6 пункта, следует из данных Московской биржи.

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