Индекс Dow Jones впервые пробил отметку в 25000 пунктов на данных рынка труда США

МОСКВА, 4 янв /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США растут в четверг, а индекс Dow Jones впервые в истории пробил отметку в 25000 пунктов, так как инвесторы позитивно оценили опубликованные до открытия торгов данные о занятости в стране, следует из биржевых сводок.

По состоянию на 18.28 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,67%, до 25089,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,48%, до 2726,92 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,25%, до 7083,88 пункта.

Участники рынка отреагировали на данные аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), согласно которым число рабочих мест в частных компаниях США в декабре выросло на 250 тысяч по сравнению с показателем ноября. Аналитики ожидали гораздо более скромного роста показателя - на 191 тысячу.

По сообщению ADP, больше всего увеличили штат средние компании - на 100 тысяч мест. В сфере малого бизнеса число рабочих мест выросло на 94 тысячи, а крупного - на 56 тысяч.

"Это солидные показатели, почти рекордное количество рабочих мест. Возможно, все больше людей стали искать работу, так как их привлекло предстоящее увеличение зарплат", - приводит агентство Рейтер мнение главного рыночного стратега Lindsey Group Питера Буквара (Peter Boockvar).

На этом фоне слабо на настроение участников рынка повлияли данные министерства труда США, согласно которым число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 30 декабря, выросло на 3 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 250 тысяч. Аналитики же, напротив, ожидали снижения числа заявок на 4 тысячи с первоначального показателя предыдущей недели - до 241 тысячи.