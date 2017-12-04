Рынок акций РФ поднялся выше 1200 по индексу РТС, рубль демонстрирует устойчивость

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Рынок акций РФ поднялся выше отметки 1200 пунктов по индексу РТС, впервые с сентября 2014 года, на фоне роста бумаг Сбербанка SBER.

Рубль растет к доллару вслед за нефтью, поднявшейся в район 68 долларов за баррель по марке Brent, но немного снижается к евро.

Индекс Мосбиржи к 17.37 мск рос на 1,69%, до 2189,43 пункта, индекс РТС - на 2,19%, до 1208,91 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 15 копеек, до 57,07 рубля, курс евро рос на 3 копейки, до 68,94 рубля, следует из данных Московской биржи.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent в то же время снижался на 0,1%, до 67,77 доллара за баррель, хотя ранее в четверг дорожал до 68,28 доллара за баррель.

УСТОЙЧИВОСТЬ РУБЛЯ

Рубль второй торговый день продолжает расти к доллару на фоне нефтяных котировок, поднявшихся в район 68 долларов за баррель, но при этом снижается к евро, дорожающему на международном валютном рынке форекс.

"Быки возвращаются! В начале прошлого года мы писали о том, что цены на нефть вырастут до 62 долларов за баррель, далее возможны варианты. Причем самым вероятным вариантом считали снижение нефти от этой отметки и ослабление рубля", - комментирует Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

"Продление соглашения ОПЕК привело к тому, что нефтяные цены закрепились над отметкой 62 доллара (техническая поддержка 61,2), поэтому нефтяные аналитики повеселели и дают оптимистичные прогнозы", - пояснил он.

Курс евро торговался на уровне 1,2066 доллара против 1,2016 доллара по итогам предыдущих торгов. Сильное положение европейской валюты на форексе несколько давит на рубль, отмечают аналитики.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста — акции "Распадской" (5,16%), "Аэрофлота" AFLT(4,74%), ТМК (3,08%).

Также среди лидеров роста, среди основных по оборотам бумаг, — бумаги Сбербанка (префы поднимаются на 3,03%,обыкновенные акции – на 2,2%), акции "Роснефти" ROSN(2,94%), "Газпрома" GAZP(2,67%), "Норникеля" (2,25%), "Интер РАО" IRAO(2,14%), "Камаза" KMAZ(1,9%).

Среди лидеров в снижении — акции ИСКЧ (минус 4,27%), бумаги "Мечела" MTLR, корректирующиеся после сильного роста в среду, (обыкновенные акции снижаются на 2,18%, префы – на 2,02%), обыкновенные акции "Башнефти" BANE(минус 1,25%) и акции Polymetal (минус 1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", ожидает, что до конца дня рынок сохранит слабо позитивную динамику вследствие продолжающегося роста на биржах Азии, Европы и США.

"Если индекс Мосбиржи сегодня закроется выше максимума с конца ноября (2168 пунктов), то это может стать сигналом для новых спекулятивных покупок, прежде всего, в бумагах первого эшелона. В этом случае вероятен рост индекса в диапазон 2200-2250 пунктов в январе", - комментирует аналитик.

"Пара доллар-рубль, в свою очередь, может опуститься ниже 57 в случае роста цены на нефть выше 69 долларов за баррель. Стоимость барреля в рублях сейчас более 3800, это создает предпосылку к укреплению рубля на 5-7%", - добавляет он.

Повторное закрытие индекса Мосбиржи выше отметки 2150 открывает дорогу к росту до 2190 (консервативный сценарий) или 2280 (оптимистичный сценарий), в свою очередь, считает Верников.