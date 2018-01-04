Нефть колеблется после достижения $68 за баррель Brent на фоне протестов в Иране

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть колеблются после того, как стоимость марки Brent ночью пробила отметку в 68 долларов за баррель - максимальный уровень с 13 мая 2015 года, так инвесторы реагировали на беспорядки в Иране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.05 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,01%, до 67,83 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,28% - до 61,80 доллара за баррель.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Президент страны Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами, а также подстрекательством других государств. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек, около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в столице.

Но аналитики констатируют, что реакция нефтяного рынка на события в Иране, скорее всего, носит лишь временный характер. "На рынке срабатывает своего рода коленный рефлекс, но когда рынок видит, что фактические запасы на самом деле не затронуты, случается стандартный откат в ценах", - сказала в интервью агентству Рейтер глава аналитической компании Vandana Insights Вандана Хари (Vandana Hari).

К тому же в среду командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари заявил, что смута в стране закончена безуспешно для демонстрантов.

Поэтому теперь участники рынка находятся в ожидании публикации данных о запасах нефти в США, которые позднее в четверг опубликует минэнерго страны. По прогнозам, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 29 декабря, снизились на 5,148 миллиона баррелей, или на 1%, до 426,752 миллиона баррелей.