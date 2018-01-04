Биржи АТР закрылись в основном ростом на позитивных статданных из Китая

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно положительной динамикой, отреагировав на позитивную статистику из Китая, а также удорожание сырьевых товаров, свидетельствуют данные торгов.

Так, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,49%, до 3385,71 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,36%, до 1940,96 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,57%, до 30736,48 пункта, корейский KOSPI снизился на 0,80%, до 2466,46 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,11%, до 6077,1 пункта, японский Nikkei 225 подскочил на 3,26%, до 23506,76 пункта.

Поддержку китайским индексам в четверг оказали данные внутренней статистики. По результатам независимого исследования делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере экономики Китая в декабре 2017 года ускорился до максимума за последние три года и составил 53,9 пункта. При этом аналитики прогнозировали снижение показателя до 51,8 пункта с 51,9 в ноябре.

Данные госстатбюро Китая, касающиеся этого же показателя, но опубликованные ранее, в конце декабря, также оказались лучше экспертных прогнозов: по данным ведомства, PMI ускорился до 55 пунктов с 54,8 пункта в ноябре, в то время как ожидался рост лишь до 54,9 пункта.

Кроме того, трейдеры на азиатских рынках отреагировали на рост сырьевых цен, в частности, на нефть и медь. Так, по итогам четверга подорожали акции добывающих компаний региона: бумаги китайской Zijin Mining Group выросли в стоимости на 4,5%, Jiangxi Copper - на 1,25%, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) - на 4,14%.