Бумаги компаний РФ торгуются в Лондоне преимущественно в плюсе

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.37 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN росла на 2,5%, до 5,29 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,42%, до 59,71 доллара, "Новатэка" NVTK - на 1,23%, до 127,35 доллара. Цена бумаг "Газпрома" GAZP увеличивалась на 2,49% - до 4,66 доллара, "Газпром нефти" - снижалась на 0,35%, до 21,18 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ поднималась на 0,08%, до 1,93 доллара, Сбербанка SBER– на 2,84%, до 17,41 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 0,64%, до 18,74 доллара.

Бумаги "Норникеля" дорожали на 3,72% - до 20,48 доллара, "Северстали" CHMF - падали в цене на 0,13%, до 15,65 доллара. Цена расписок НЛМК увеличивалась на 0,7% - до 26,02 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT поднималась на 1,66% - до 28,46 доллара, "Ленты" – уменьшалась на 0,33%, до 6,05 доллара. Расписки АФК "Система" AFKS дешевели на 1%, до 4,25 доллара.