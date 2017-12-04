ОБЗОР – Рынок акций РФ и рубль укрепляются на фоне нефти, обновившей многолетние максимумы

МОСКВА, 3 янв /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рынок акций РФ вырос, рубль продолжает расти на фоне цены на нефть, обновившей многолетние максимумы по марке Brent; на фоне укрепления рубля подскочили акции металлургического и банковского секторов.

Индекс Мосбиржи к закрытию рынка вырос на 2,05% - до 2152,97 пункта, индекс РТС - на 2,48%, до 1183,06 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.24 мск снижался на 0,34 рубля - до 57,29 рубля, курс евро - на 0,42 рубля - до 68,84 рубля, следует из данных Московской биржи.

Мартовский фьючерс марки Brent растет на 1,82% - до 67,78 доллара за баррель.

Первый день завершился ростом: индекс Мосбиржи прибавил 2,05%, а индекс РТС - 2,48%, указывает Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс". "Приятной новостью стал и объем торгов, необычно большой для периода новогодних праздников. Даже почти при полном отсутствии новостей большинство бумаг прибавили более 1%", - добавил он.

РОСТ РУБЛЯ

Рубль в первый торговый день движется к своим максимумам с октября 2017 года на фоне роста нефтяных котировок.

Аналитики считают, что нефть растет на фоне событий в Иране.

Как сообщалось ранее в среду, в крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Газпрома" GAZP выросли на 1,3% на корпоративных новостях.

Как ранее в среду сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, "Газпром" в 2017 году увеличил добычу газа на 12,4% - до 471 миллиарда кубометров. Компания в 2017 году увеличила экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,1% по сравнению с 2016 годом - до 193,9 миллиарда кубометров.

Ващенко ожидает, что в 2018 году продажи "Газпрома" на экспорт в страны дальнего зарубежья составят 190-200 миллиардов кубометров, если не сохранится аномально теплая погода.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В первый торговый день 2018 года на Московской бирже в лидерах акции банковского сектора, а также акции компаний металлургического и горнодобывающего секторов.

"Сегодня в лидерах роста акции "Мечела" MTLR. Рынок начал переоценивать эти бумаги еще в прошлом году. За две недели их рост превышает 20%. Позитив для "Мечела" - рост цен на уголь и продолжающееся укрепление рубля. Снижение курса доллара и евро, соответственно, минимизирует долговую нагрузку компании. Инвесторы теперь ожидают более весомых дивидендов по префам", - комментирует старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

Он также отмечает, что сильный рубль - позитив и для российского банковского сектора. "На наш взгляд, покупки сегодня идут со стороны иностранных инвесторов, вернувшихся с праздников. Они отыгрывают рост нефтяных котировок. Показательно, что в лидерах роста голубые фишки – Сбербанк SBER, ВТБ, "Лукойл" LKOH, - говорит он.

Так, привилегированные акции Сбербанка подскочили на 4,39%, его обыкновенные акции – на 2,98%, акции ВТБ – на 4,61%.

В лидерах роста - бумаги "Мечела" (префы – на 7,12%, обыкновенные акции – на 5,41%). Акции "Норникеля" растут на 4,17%, "Русала" – на 5,3%, "Распадской" – на 2,7%, ММК – на 1,77% ТМК – на 1,49%.

Также среди лидеров роста – акции GTL GTLC(8,55%), акции Qiwi (7,69%), префы ТГК-2 (3,85%), акции ОГК-2 (3%), "Новатэка" NVTK(2,57%), а также акции "Лукойла" (2,53%), обыкновенные акции "Башнефти" BANE(2,24%) и акции "Роснефти" ROSN(1,3%).

Среди акций по снижению – акции "Полюса" (-2,81%), "М.Видео" (-1,74%) и префы "Селигдара" SELG(-1,15%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ващенко ожидает, что в ближайшие дни российский рынок будет следовать за внешним фоном, который пока остается позитивным из-за дорогой нефти, ожиданий сокращения запасов в США. Он ориентируется на диапазон 2100-2150 пунктов по индексу Мосбиржи. Но при этом эксперт замечает, что в случае дальнейшего роста в США, где индекс S&P-500 вновь будет на максимуме, рынок в России может уйти выше и, возможно, достичь 2200 пунктов.

"На валютном рынке пока сохранится боковая динамика и низкий объем торгов, ориентируюсь на диапазон 57-58,5 рубля за доллар до конца недели", - говорит он.

С высокой вероятностью мы увидим курс доллара на исходе первой недели 2018 года в диапазоне 57-57,5 рубля, а евро не выйдет из диапазона 68,8-69,2 рубля, прогнозирует Ткачук.

По мнению заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, позитив на валютном рынке и рынке акций может продлиться в течение 1,5-2 недель.

Он отмечает, что, в частности перед выходными многие игроки привыкли закрывать позиции и оставаться в "деньгах". Однако после выхода на торги участники увидели, что американские индексы вновь растут, цены на нефть высокие на фоне ситуации в Иране, и они вынуждены были откупить свои позиции, указывает Верников, и снова войти в акции. Еще один момент, который способствует росту индексов – всегда в начале года осваиваются лимиты на рынке развивающихся стран.

"Это бывает в первые две недели. По прогнозам аналитиков, в этом году приток средств иностранцев в развивающиеся рынки будет чуть больше, чем в 2017 году. Хотя Россия не в фаворитах, но инвесторы приходят и на наш рынок, поэтому в течение ближайшего времени – 1,5-2 недели – инвесторы будут приходить и на наш рынок", - добавил он.