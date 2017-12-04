МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Рынок акций РФ и рубль укрепляются в первый торговый день года на позитивном внешнем фоне, в лидерах роста - бумаги банковского, металлургического и горнодобывающего секторов, растущие на фоне укрепления отечественной валюты.

Индекс Мосбиржи к 16.15 мск среды рос на 1,52%, до 2141,89 пункта, индекс РТС - на 1,72%, до 1174,24 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 0,17 рубля, до 57,46 рубля, курс евро - на 0,13 рубля, до 69,12 рубля, следует из данных Московской биржи.

Мартовский фьючерс марки Brent растет на 0,68%, до 67,02 доллара за баррель.

УКРЕПЛЕНИЕ РУБЛЯ

Рубль в первый торговый день 2018 года укрепляется, курс доллара к рублю на минимуме с конца октября, отмечает Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс".

Однако торги проходят на низкой активности участников из-за выходных дней, замечает он. Банки и корпорации очевидно сегодня в торгах не участвуют или их торговая активность минимальна, большинство сделок генерируют роботизированные стратегии, добавляет аналитик.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В первый торговый день текущего года на Московской бирже лидируют акции банковского сектора, а также акции компаний металлургического и горнодобывающего сфер.

Так, привилегированные акции Сбербанка SBER поднимаются в цене на 4,07%, его обыкновенные акции – на 3,13%, акции ВТБ – на 2,66%.

В лидерах роста - бумаги "Мечела" MTLR(префы – на 7,38%, обыкновенные акции – на 4,77%). Акции "Норникеля" растут на 1,8%, "Русала" – на 4,73%, "Распадской" – на 3,36%, ММК – на 1,91% ТМК – на 1,35%.

Также среди лидеров роста – акции GTL GTLC(9,65%), префы ТГК-2 (7,69%), акции Qiwi (6,58%), ОГК-2 (3,96%), "Новатэка" NVTK(2,61%), а также акции "Лукойла" LKOH(2,53%), обыкновенные акции "Башнефти" BANE(2,24%) и акции "Роснефти" ROSN(1,3%).

Среди акций-лидеров по снижению – акции "Полюса" (-3,48%), "М.Видео" (1,54%), "Интер РАО" IRAO(-1,52%), префы "Татнефти" TATN(-1,21%) и префы "Транснефти" (-1,06%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ващенко из ИК "Фридом Финанс" не ожидает пробития вниз уровня 57 рублей за доллар в среду, так как для этого нет существенных поводов.

"Нефть, несмотря на события в Иране, растет очень слабо, и, по всей видимости, до конца недели удержится в диапазоне 65-70 долларов за баррель. Ориентир по паре доллар-рубль: 57-58", - прогнозирует он.

По мнению эксперта, фондовый рынок будет отыгрывать внешний фон, так как из-за выходных дней в фокусе нет никаких корпоративных событий. "То, что в первый день рынок растет, ... безусловно, позитивно. Но притока новых денег на рынок в отсутствие роста цены на нефть не ожидаю. Ориентируюсь на диапазон 2100-2150 пунктов по индексу Мосбиржи на этой неделе", - говорит эксперт.

В среду выйдут американский производственный индекс PMI от ISM за декабрь, показатели по продажам автомобилей за декабрь, а также будут опубликованы протоколы последнего заседания комитета ФРС США, напоминает Андрей Верников, заместитель гендиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".