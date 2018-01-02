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Турция в 2018 году планирует выпустить облигации в рублях


Облигации / Рынки

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Турция готовится выпустить облигации в рублях и юанях в 2018 году, передает телеканал НТВ.

Как объяснил вице-премьер страны Мехмет Шимшек в интервью газете Haberturk, Анкара нацелена на новые страны с серьезными фондовыми накоплениями.  

"Мы впервые провели роуд-шоу в России. Мы изучили рынок рублевых облигаций. Первая реакция положительная. В 2018 году мы попробуем предложить наши облигации", - отметил Мехмет Шимшек.

Кроме того, по его словам, Турция собирается выпустить облигации в юанях.

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