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Фьючерсы на фондовые индексы США растут в первый рабочий день 2018 г


Рынки

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы умеренно растут в первый рабочий день нового года в условиях отсутствия внутренних макроэкономических или корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.44 мск фьючерс на индекс DJIA рос на 0,22%, до 24790 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,37%, до 6432,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,28%, до 2683,5 пункта.

В условиях нейтрального внутреннего фона участники торгов наблюдают за ситуацией на мировых рынках. Биржи Азии завершили торги вторника преимущественно в плюсе, европейские фондовые рынки демонстрируют негативную динамику. Курс доллара снижается по отношению к большинству мировых валют, а рынок нефти возвращается к росту после снижения ранее во вторник.

"Несмотря на оптимизм относительно состояния американской экономики, похоже, что инвесторов все больше беспокоит перспектива налоговой реформы и ожидания повышения ставки в США", - приводит агентство MarketWatch мнение аналитика FXTM Лукмана Отунуга (Lukman Otunuga).

В среду будут опубликованы протоколы декабрьского заседания ФРС США, на котором регулятор повысил базовую ставку до 1,25-1,5% с 1-1,25% годовых. Инвесторы с интересом ждут их публикации, поскольку два члена комитета по открытым рынкам высказались против повышения ставки из-за опасений относительно перспектив ускорения инфляции.

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