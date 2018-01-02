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Цены на нефть перешли к снижению после утреннего роста до рекорда с 2015 г


Рынки

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть днем во вторник перешли к коррекционному снижению после того, как утром обновили максимальные значения с середины 2015 года на фоне обеспокоенности за ситуацию в Иране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.40 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,21%, до 66,72 доллара за баррель. Утром цена нефти Brent впервые с мая 2015 года достигла 67,29 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,13% - до 60,34 доллара за баррель. Обе нефтяные марки впервые с 2014 года начали год с отметок, превышающих 60 долларов.

Основным фактором, который способствовал росту цен на "черное золото" в начале первого рабочего дня нового года, стали беспорядки в Иране, который является крупной нефтедобывающей страной и экспортером сырья.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами протестов стали не менее 20 человек.

"Растущие беспорядки в Иране подготовили почву для оптимистичного начала 2018 года на рынке нефти", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Schork Report.

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