Индексы акций РФ вырастут, рубль снизится вслед за нефтью в 2018 г

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в 2018 году роста фондовых индексов РФ и ослабления рубля к доллару и евро на фоне снижения котировок на рынке нефти, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленном на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи и РТС за год повысятся (к уровням конца декабря 2017 года) на 6% и на 0,3% соответственно. Цена на нефть марки Brent снизится на 8 долларов, до 58 долларов за баррель, а золота - подрастет в пределах 50 долларов – до 1313 долларов за унцию, полагают эксперты.

Инфляция, по их оценкам, составит 4,1%. Курс евро к доллару сползет на 2 цента до 1,17 доллара. Рубль ослабеет к доллару на 5,5 рубля от уровней конца декабря, до 63,3 рубля, а к евро – на 3,8 рубля, до 72,5 рубля, считают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ 2018 ГОДА

Ключевым событием января должны стать решения о новых американских санкциях в отношении России, в том числе в отношении запрета на инвестиции в суверенный долг, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

Александр Головцов из ФК "Уралсиб" полагает, что российский рынок акций имеет шансы слегка "отскочить" в первом квартале благодаря вероятному уменьшению санкционного риска. Скорее всего, американские власти не пойдут на критическое обострение отношений и ограничатся сравнительно умеренными мерами, вроде замораживания отдельных активов нескольких лиц, считает он.

Препятствовать росту экономики могут геополитические события, экономические потрясения в Китае, техническая коррекция на сырьевых и фондовых рынках, считает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"Скоро исполнится десять лет с момента начала предыдущей рецессии мировой экономики, а циклы рецессии обычно повторяются через 10–11 лет. В этом случае рынки могут потерять 10–15%, то есть, значительную долю роста за 2017 год", - предупреждает он.

Главный фактор, который будет определять динамику американского рынка – процентные ставки, отмечает Максим Шеин, главный инвестиционный стратег БКС.

По мнению Анны Кокоревой из "Альпари", основные макростатистические показатели ЕС продолжат улучшаться, что позволит ЕЦБ продолжить ужесточение денежно-кредитной политики и поспособствует росту евро.

"Цены на нефть поддержит соглашение ОПЕК, но испортить ситуацию на рынке могут компании США, цена на нефть WTI почти 60 долларов за баррель, что способствует более активной деятельности сланцевых компаний", - также считает она.

"Еще одним фактором, негативным для рынка, выступают темпы экономического роста Китая, одного из крупнейших потребителей нефти. Снижение ВВП по итогам 2017 года и в последующие периоды также может вызвать коррекцию на рынке", - добавляет эксперт.

По мнению Даниила Егорова из Dukascopy Bank SA, учитывая то, что запасы нефти в 2017 году снижались, можно предположить усиление ожиданий постепенного выхода членов ОПЕК+ из ограничительных соглашений. Также, по его оценкам, к концу года цены на нефть марки Brent могут снизиться до 55 долларов на опасениях "быков" о том, что ОПЕК решит не продлевать добычные квоты для своих участников на 2019 год.

ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ

Ващенко дает базовый прогноз по индексу Мосбиржи, по которому показатель будет находиться в диапазоне 1900–2600 пунктов.

До тех пор, пока доходность 10-летних гособлигаций США будет ниже 3%, акции как класс активов будут оставаться самыми привлекательными, соответственно, они являются лучшим выбором для инвесторов, считает Шеин.

Впрочем, из США может прийти и негатив, предупреждают эксперты.

"Американский фондовый рынок в 2018 году все же найдет возможности для коррекции, что приведет к заметному снижению индексов, однако падение не будет очень глубоким. Вероятно, факт коррекции американского рынка будет воспринят как повод для распродажи по всему миру, но скорая стабилизация в США остановит падение и в других странах", - говорит Андрей Манько из РИА Рейтинга.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Главным фактором глобальной курсовой динамики станет изъятие долларовой ликвидности со стороны ФРС, сопровождаемое ещё и повышением её ключевой ставки, а также сокращение вливаний ликвидности со стороны ЕЦБ, считает Головцов.

"Только в ОФЗ иностранные спекулянты завели более 800 миллиардов в рублёвом эквиваленте, и сопоставимый объём мог влиться в другие рублёвые инструменты. Охлаждение настроений (в отношении риска) до более или менее сбалансированного уровня способно привести к значительному ослаблению рубля даже при сравнительно стабильной нефти. А тем более – при прогнозируемом снижении стоимости барреля на 13-15%. Сдерживать слабость рубля будет автоматическое сокращение валютных интервенций Минфина при удешевлении нефти", - добавил он.

Доллар на фоне дальнейшей динамики учетных ставок укрепится к другим основным мировым валютам, рубль поэтому ослабнет относительно американской валюты, при этом евро против рубля также немного укрепится, считает Манько.

Рубль останется в слабом положении даже несмотря на нефтяные котировки, считает Кокорева.

"Возможные февральские санкции, бюджетное правило, дефицит бюджета, выплаты по внешним долгам, а также динамика евро будут оказывать давление на отечественную валюту. ЦБ РФ отказался от искусственной поддержки курса и является независимой структурой, а значит, не будет поддерживать курс в интересах того или иного кандидата на выборах президента РФ", - добавляет она.

Укреплению рубля будет препятствовать сокращение торгового баланса, вызванное главным образом оживлением импорта, и увеличение покупок валюты Минфином, считает Ващенко.

"Главное давление оказывает то, что падает доходность рублевых инструментов одновременно с ростом доходности долларовых облигаций из-за снижения ключевой ставки в России и повышения ее в США. Отток керри-трейдеров из ОФЗ может стать проблемой для рубля, если курс достигнет 65 к доллару", - продолжает он.

Впрочем, выпуск специальных облигаций для репатриации капитала из-за рубежа может нивелировать негативный эффект, связанный с возможным оттоком средств нерезидентов из-за ожидаемых санкций, рассуждает Вайсберг.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ

На фондовом рынке в лидерах роста, на взгляд Ващенко, будут бумаги нефтегазового сектора – акции "Газпрома" GAZP, "Лукойла" LKOH, "Роснефти" ROSN, "Новатэка" NVTK - и банков, прежде всего - ВТБ; увеличение ипотечных программ будет драйвером для застройщиков.

"Телекомы продемонстрируют восходящую динамику, только если вырастут тарифы на связь. Компании уже анонсируют размеры капзатрат на реализацию закона о хранении данных, которые оцениваются в 10% их годовой выручки. На этом фоне операторы связи будут вынуждены поднять тарифы на 10–15%", - уточняет аналитик.

Также, по его мнению, смешанную динамику будут демонстрировать акции металлургических компаний и ритейлеров.

А бумаги представителей электроэнергетики даже при всей своей недооцененности пока не очень интересны инвесторам. "Исключением способны стать акции "Русгидро": после 2018 года компания сократит капзатраты и нарастит свободный денежный поток, что сделает ее бумаги очень привлекательными для долгосрочной покупки", - добавляет он.

Лучше рынка будут выглядеть компании, которые с низкой вероятностью подпадут под американские санкции (частные компании в конкурентных секторах), считает Манько. В этом ключе интересными выглядят инвестиции в "Яндекс" YNDX, МТС MTSS и "Тинькофф банк", также на фоне снижения ключевой ставки ЦБ все более привлекательными будут акции с хорошей дивидендной доходностью, полагает он.

Несколько хуже рынка могут торговаться акции электрогенерирующих и сетевых компаний, добавляет аналитик.

Российский фондовый рынок в 2018 году продолжит стагнировать, интерес будут вызывать отдельные бумаги, в частности, вложения в Сбербанк SBER и "Аэрофлот" по-прежнему актуальны, считает Кокорева.

"Возможно, за счет роста цен на нефть неплохие результаты будут показывать нефтяные компании. Трудности будут преследовать российских ритейлеров, так как восстановление потребительского спроса будет идти очень медленно, доходы населения в начале года продолжат снижаться", - говорит она.

Егоров выделяет тех эмитентов, что относятся к секторам с наименьшим присутствием госкомпаний, как наименее подверженных рискам от ввода новых санкций. Речь идет, например, о розничных сетях и акциях металлургических компаний, последние также выигрывают и от ослабления курса рубля относительно доллара на фоне ожидаемого падения цен на нефть и экономических ограничений со стороны США.

Головцов полагает, что после отскока вверх в первом квартале российские акции, вероятно, присоединятся к снижению мировых фондовых рынков, усугубляемому удешевлением нефти. Наиболее уязвимыми к падению будут акции Сбербанка, "Яндекса" и Mail.ru, "безумно" перекупленные в уходящем году, считает он.

"Сравнительную стабильность могут сохранять металлурги, производители удобрений и префы "Сургутнефтегаза" SNGS, выигрывающие от вероятного ослабления рубля. Высокие дивидендные выплаты поддержат котировки ряда акций электроэнергетического сектора", - заключает он.