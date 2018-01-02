Евро дорожает к доллару на сильной статистике по еврозоне

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Курс евро демонстрирует положительную динамику по отношению к доллару во вторник на фоне поддержки со стороны хороших макроэкономических данных по промышленности еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.23 мск курс евро к доллару рос до 1,2064 доллара за евро против 1,2007 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене снижался до 112,27 иены за доллар со 112,67 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,3%, до 91,85 пункта.

Во вторник инвесторы обратили внимание на сообщение от исследовательской организации Markit Economics, согласно которому индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в декабре вырос до максимума за всю историю отслеживания индекса (с середины 1997 года) в 60,6 пункта с 60,1 пункта в ноябре. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.

"С фундаментальной точки зрения поддержку евро оказывает улучшение экономических перспектив в еврозоне. Позитивный импульс должен сохраниться", - цитирует агентство Рейтер валютного стратега Societe Generale Альвина Тана (Alvin Tan).

Он добавил, что Societe Generale прогнозирует укрепление евро к доллару до отметки в 1,25 доллара к середине 2018 года.