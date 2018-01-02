ЦБ Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума за четыре месяца

ПЕКИН, 2 янв /ПРАЙМ/. Народный банк Китая (ЦБ) в первый рабочий день 2018 года укрепил курс юаня к доллару до максимума за последние четыре месяца, свидетельствуют данные регулятора.

Во вторник китайский ЦБ установил средний обменный курс юаня к доллару на уровне 6,5078, что на 263 пункта или 0,4% меньше фиксинга минувшей пятницы, когда курс составил 6,5342, максимальный с 11 сентября 2017 года.

В середине сентября ЦБ укрепил до максимума курс своей валюты с мая 2016 года, установив его ниже психологической отметки 6,5 за доллар - 6,4997.