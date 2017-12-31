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Англия в 2018 году может ввести национальную криптовалюту


Рынки

МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. ЦБ Великобритании уже в 2018 году может дать разрешение на введение в оборот национальной криптовалюты, сообщает газета Telegraph.

По данным издания, Банк Англии еще в феврале 2015 года создал специальную исследовательскую группу, в задачи которой входила проработка варианта введения в оборот криптовалюты, привязанной к фунту стерлингов. Специалисты Банка Англии сейчас изучают технологию электронных транзакций, используемую в операциях с биткоином и другими криптовалютами.
По словам представителя британского центробанка, ожидается, что в следующем году исследовательская группа представит результаты работы.
Как пишет газета, глава британского ЦБ Марк Карни заявил на предрождественской встрече с парламентским финансовым комитетом, что большой интерес представляет "базовая технология" транзакций с криптовалютами. "Базовая технология представляет по-настоящему большой интерес. Мы в Банке Англии сейчас работаем с ней", — цитирует издание Карни.
Он добавил, что уже провел переговоры с другими центробанками по введению в оборот электронной валюты, подчеркнув, что "технология блокчейн" (база данных общего пользования, которая функционирует без централизованного руководства) для операций между центральными банками может "благоприятно сказаться на финансовой стабильности и эффективности".
Ранее СМИ сообщали, что вариант введения в обращение национальной криптовалюты рассматривают также в Израиле и Швеции.

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