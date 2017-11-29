Индекс Мосбиржи за год снизился на 5,51%, индекс РТС вырос на 0,18%

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Рублевый индекс Мосбиржи за 2017 год снизился на 5,51%, до 2109,74 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,18%, до 1154,43 пункта, следует из данных Московской биржи.

Наилучшую динамику по итогам года показал индекс "Металлов и добычи" Московской биржи, поднявшийся на 5,17% и индекс "Химического производства", выросший на 1,21%.

Индекс "Банков и финансов" обвалился на 16,28% (несмотря на рост бумаг Сбербанка SBER), индекс "Нефти и газа" - на 9,45%, индекс "Электроэнергетики" - на 8,46% и индекс "Потребительских товаров и торговли" - на 7,13%. Индекс "Транспорта" снизился на 1,48%, индекс "Телекоммуникаций" - на 1,56%.