Рынок акций РФ изменяется незначительно на низких объемах торгов

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Рынок акций РФ торгуется вечером в узком боковике по основным индексам на фоне низких объемов торгов, в лидерах - бумаги "Мечела" MTLR.

Индекс Мосбиржи к 18.09 мск снижался на 0,02% - до 2102,55 пункта, индекс РТС - на 0,1%, до 1149,4 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 0,09 рубля - до 57,6 рубля, курс евро - на 0,48 рубля - до 69,13 рубля, следует из данных Московской биржи.

Мартовский фьючерс марки Brent растет на 0,35% - до 66,39 доллара за баррель.

Сразу после начала торгов индексы перешли в состояние безыдейной консолидации в границах сравнительно узких диапазонов, отмечает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"Обороты торгов на локальном рынке сегодня ожидаемо невелики. Состояние внешнего фона уже не имеет большого значения. Вместе с тем, значимые внешние факторы сегодня не дают сигналов для открытия новых позиций, как и для ликвидации уже существующих", - комментирует он.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Привилегированные акции "Мечела" днем подскочили на 9,6%, до 135,4 рубля (максимума с марта, до максимума с 21 марта), а обыкновенные акции – на 4%, до 146,95 рубля (максимума с 28 ноября) на новостях о получении согласия кредиторов на реструктуризацию синдицированного кредита на 1 миллиард долларов.

К текущему моменту привилегированные акции "Мечела" поднимаются на 7% - до 132,2 рубля, обыкновенные акции – на 3,89%, до 146,8 рубля.

Около 85% держателей долга "Мечела" по синдицированному кредиту на 1 миллиард долларов поддерживают условия реструктуризации, сообщил ранее в пятницу источник РИА Новости.

В ноябре представители "Мечела" сообщали, что более половины участников синдиката одобряют условия реструктуризации задолженности. Компания продолжала переговоры и пыталась набрать необходимое количество голосов (не менее 75%) для реализации предлагаемой схемы.

В настоящее время 78% задолженности группы "Мечел" реструктурировано (по итогам второго квартала - 75%). Общая сумма еще не рефинансированной задолженности компании оценивается примерно в 1,5 миллиарда долларов.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции "Аптечной сети 36 и 6" (5,23%), ИСКЧ (3,64%), "Полюса" (3,18%), акции "Распадской" (2,16%), ТГК-1 (1,96%).

Среди лидеров снижения – акции НМТП (-1,51%), ОГК-2 (-1,46%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" SNGS(-1,41%), префы "Татнефти" TATN(-1,19%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В настоящее время индекс Мосбиржи сумел превысить ближайшее значимое сопротивление, располагавшееся в районе 2100 пунктов, отмечает Манжос из ИК "Норд-Капитал". "Выхода ключевой иностранной макроэкономической статистики сегодня не запланировано. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи недалеко от текущего уровня, с умеренным отклонением в пределах 0,5% по итогам дня", - добавляет он.

Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA полагает, что индекс ММВБ завершит пятницу на отметке 2100 пунктов, а курс рубля на фоне сокращения позиций в рублевых активах перед длительными выходными продолжит снижение.