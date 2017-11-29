Бумаги компаний РФ в Лондоне торгуются разнонаправленно

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу, в последний рабочий день года торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.00 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снижалась на 0,34%, до 4,96 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,16%, до 57,38 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,75%, до 119,6 доллара. Цена бумаг "Газпрома" GAZP опускалась на 0,10% - до 4,46 доллара, "Газпром нефти" - росла на 0,12%, до 21,32 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ уменьшалась на 1,18%, до 1,81 доллара, Сбербанка SBER– поднималась на 0,71%, до 17,02 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,66%, до 18,92 доллара.

Бумаги "Норникеля" дешевели на 0,29% - до 18,66 доллара, "Северстали" CHMF - росли в цене на 0,29%, до 15,5 доллара. Цена расписок НЛМК опускалась на 0,31% - до 25,6 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT поднималась на 2,09% - до 27,14 доллара, "Ленты" – на 0,26%, до 5,82 доллара. Расписки АФК "Система" AFKS дорожали на 1,73%, до 4,12 доллара.