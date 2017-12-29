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События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 декабря


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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 29 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
 GBPВеликобритания - Канун Нового года - раннее закрытие /в 12:30/
3:30 AUDАвстралия - Кредитование частного сектора (м/м) (ноябрь)0,40%0,5% (факт)
11:00 EURИспания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)1,70%1,50%
11:00 EURИспания - Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (декабрь)1,80%1,50%
16:00 EURГермания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)0,30%0,50%
21:00 USDСША - Число буровых установок от Baker Hughes747
23:30 GBPСША - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/20,4 тыс
23:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC601,8 тыс
23:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC113,8 тыс
23:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC83,2 тыс
23:30 AUDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC-12,7 тыс
23:30 JPYСША - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC-114,4 тыс
23:30 RUBСША - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю22,2 тыс
23:30 EURСША - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC86,2 тыс

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
9:00 RUBИндекс деловой активности в секторе услуг (декабрь)57,456,8
 RUBГазпром нефть - закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2017 (ВОСА - 15.12.2017)10,68 - див-д 201610 (9м2017) - див-д 2017
 RUBИРКУТ - СД (согласие на ряд сделок с заинтересованностью)
 RUBМосэнерго - СД (оргвопросы)
 RUBОГК-2 - СД (о закупочной политике, программа страховой защиты общества на 2018)
 RUBРуссНефть - СД (решение о признании члена совета директоров НК "РуссНефть" независимым)
 RUBТГК-1 - СД (вопрос об избрании председателя СД)
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