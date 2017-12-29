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Доллар сезонно дешевеет накануне новогодних праздников


Рынки / Валюта

МОСКВА, 29 дек ПРАЙМ. Курс доллара опускается к основным мировым валютам в пятницу утром, что аналитики объясняют приближением новогодних праздников, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.02 мск курс евро к доллару рос до 1,1947 доллара за евро против 1,1942 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене снижался до 112,74 иены за доллар со 112,87 иены на предыдущем закрытии; индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,07%, до 92,61 пункта.

"Сезонные тенденции на рынке валют показали, что доллар склонен к ослаблению после Рождества и первые нескольких дней в новом году, пока вновь не будет выкуплен", - цитирует агентство Рейтер мнение старшего стратега Barclays в Токио Сина Кадоты (Shin Kadota).

После празднования Рождества 25 декабря, когда биржи США и многих стран Европы и Азии были закрыты, доллар оставался под давления из-за низкого объема торгов. При этом в последнюю неделю года не публиковалось важной статистики, которая могла бы серьезно повлиять на курсы валют.

Ранее инвесторы обращали внимание на макроэкономические новости. Так, президент США Дональд Трамп в пятницу подписал закон о налоговой реформе. Эта реформа станет крупнейшей в США с 1986 года. Ключевым нововведением здесь является снижение налога на прибыль корпораций с 35% до 21%.

По замыслу авторов, это должно резко повысить привлекательность ведения бизнеса в США и побудить американские корпорации вернуть в страну триллионы долларов прибыли, полученных за рубежом. При этом, по мнению ряда экспертов, снижение налогов приведет к значительному увеличению дефицита госбюджета США.

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