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Биржи АТР преимущественно растут в последний рабочий день 2017 г


Рынки / Индексы

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются преимущественно в плюсе перед удлиненными новогодними выходными, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,08% - до 3298,88 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,16%, до 1890,4 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,35% - до 29969,51 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,25% - до 6072,9 пунктов, японский Nikkei 225 рос на 0,28%, до 22846,72 пункта.

Биржа Южной Кореи закрыта в пятницу в связи с новогодними праздниками. По итогам четверга корейский KOSPI вырос на 1,26%, до 2467,49 пункта.

Рост на бирже Японии связан с коррекцией после того, как в четверг основной фондовый индекс страны снизился под давлением укрепляющейся по отношению к доллару иены, что неблагоприятно отражается на японских экспортерах. Остальные биржевые площадки региона, за исключением Австралии, в пятницу поддерживают позитивную тенденцию Японии.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается после достижения почти десятилетнего максимума накануне - в четверг на закрытии торгов он достиг 6088 пунктов, что является самым высоким уровнем закрытия с января 2008 года. В целом за текущий год индекс вырос на 7%.

"Динамика S&P/ASX 200 за 2017 год - это хороший результат по сравнению с ожиданиями, которые были в начале текущего года", - приводит агентство Market Watch мнение главного рыночного стратега IG Ltd Криса Уэстона (Chris Weston).

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