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Биржи США в основном растут на фоне низкого объема торгов из-за новогодних праздников


Облигации / Рынки / Акции

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг в основном незначительно растут на фоне низкого объема торгов после празднования католического Рождества и в преддверии Нового года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.04 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,14% - до 24808,65 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался на 0,03%, до 6941,25 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,03%, до 2681,37 пункта.

Сниженный объем торгов на этой неделе связан с празднованием католического Рождества в понедельник, 25 декабря, и ожиданием Нового года. Участники рынка закрывают свои позиции и стараются не открывать новых до начала 2018 года.

Почти не оказывают влияние на ход торгов данные американской статистики. Ранее в четверг министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 23 декабря, осталось на уровне показателя предыдущей недели в 245 тысяч. Аналитики ожидали снижения числа заявок на пять тысяч с показателя предыдущей недели - до 240 тысяч.

Среднее число первичных заявок за четыре недели, завершившиеся 23 декабря, выросло на 1,75 тысячи заявок с показателя прошлой недели - до 237,75 тысячи.

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