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Цены на нефть перешли к снижению после утреннего роста


Commodities / Рынки

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к снижению днем в четверг после роста в начале торгов на данных по запасам в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.13 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,15% - до 65,84 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,13% - до 59,56 доллара за баррель.

Утром цены росли на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в США за неделю на 6 миллионов баррелей, до 430,5 миллиона баррелей. Прогноз предполагал снижение показателя только на 3,97 миллиона баррелей - до 432,53 миллиона баррелей.

Теперь инвесторы ожидают данных по запасам от Минэнерго США.

Трейдеры также продолжают оценивать новости по трубопроводу Forties в Северном море, который был закрыт на ремонт 11 декабря в связи с поломкой. В четверг компания-владелец трубопровода Ineos сообщила, что все ограничения на подачу нефти и газа в трубопровод сняты. Часть потока сырой нефти уже направлена по Forties. Полного восстановления его работы компания ожидает в начале января.

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