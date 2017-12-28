Рубль растет против доллара и евро на нефтяном позитиве

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Рубль растет к доллару и в меньшей степени к евро на фоне укрепления европейской валюты на форекс, отмечают трейдеры.

Попытки рынка нефти закрепиться на уровне 66 долларов за баррель поддерживают курс рубля, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.26 мск снижался на 0,21 рубля - до 57,54 рубля, курс евро - на 0,08 рубля и равнялся 68,6 рубля.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ НА НЕФТИ

Курс рубля против доллара и евро днем растет, отыгрывая дорогую нефть – на уровне 66 долларов за баррель сорта Brent.

Согласно сообщению американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю по 22 декабря уменьшились на 6 миллионов баррелей, до 430,5 миллиона баррелей. Прогноз предполагал снижение показателя только на 3,97 миллиона баррелей.

Курс евро более устойчив к рублю на фоне попыток закрепления европейской валюты выше уровня 1,19 доллара. Доллар дешевеет к основным мировым валютам вместе со снижением доходности 10-летних гособлигаций США (US Treasuries) с уровня 9-месячного максимума, достигнутого на прошлой неделе.

В итоге доллар и евро днем снижались на 0,1-0,4% против рубля. Рублевая цена нефти остается около отметки 3,8 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Как и прочие валюты развивающихся стран, рубль чувствует себя весьма комфортно на фоне слабеющего доллара, рассуждает Татьяна Евдокимова из Нордеа банка.

"Сегодня завершается период налоговых выплат: компании рассчитываются по налогу на прибыль. На смену данным локальным факторам, способствовавшим укреплению рубля в последние дни, пришли закрепившаяся выше 66 долларов за баррель цена на нефть, а также слабость доллара на международных площадках. Потенциал дальнейшего укрепления рубля от текущих уровней представляется ограниченным. Краткосрочные ориентиры по паре USD-RUB 57,2-58", - оценила она.

Укрепление рубля может продолжиться, и на это есть несколько причин, рассуждает Игорь Ковалев из ГК "Инстафорекс".

"Котировки на рынке нефти ощущают поддержку от ливийского фактора (взрыва на трубопроводе). Если отчет Минэнерго США отразит резкое сокращение запасов энергоносителей, это окажет дополнительную поддержку и нефти, и рублю. Во-вторых, доллар сохраняет слабость против основных валют на форекс", - сказал он.