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Бумаги компаний РФ в Лондоне торгуются разнонаправленно


Рынки / Акции

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.24 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снижалась на 0,05%, до 5,04 доллара, "Лукойла" LKOH - росла на 0,66%, до 56,94 доллара, "Новатэка" NVTK - увеличивалась на 0,12%, до 120,15 доллара. Цена бумаг "Газпрома" GAZP поднималась на 0,1% - до 4,49 доллара, "Газпром нефти" - снижалась на 2,44%, до 21,02 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ росла на 0,28%, до 1,8 доллара, Сбербанка SBER– опускалась на 0,34%, до 17,04 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 0,54%, до 18,7 доллара.

Бумаги "Норникеля" дорожали на 1,47% - до 18,79 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,82%, до 15,44 доллара. Цена расписок НЛМК росла на 1,45% - до 25,93 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT снижалась на 0,02% - до 26,6 доллара, "Ленты" – на 0,26%, до 5,76 доллара. Расписки АФК "Система" AFKS дешевели на 0,06%, до 4,25 доллара.

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