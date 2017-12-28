События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 декабря

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 28 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 0:35 USD США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -5,222 млн барр -6 млн барр (факт) 2:50 JPY Япония - Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь) 0,5% 0,6% (факт) 2:50 JPY Япония - Объём розничных продаж (г/г) (ноябрь) -0,2% 2,2% (факт) 10:00 GBP Великобритания - Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) 0,10% 10:00 GBP Великобритания - Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) 2,50% 12:00 EUR Еврозона - Ежемесячный отчет ЕЦБ 13:45 EUR Италия - Аукцион по размещению 10-летних облигаций Италии (BTP) 1,73% 16:30 USD США - Сальдо внешней торговли товарами (ноябрь) -68,1 млрд долл -67,6 млрд долл 16:30 USD США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 245 тыс 241 тыс 17:45 USD США - Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (декабрь) 63,9 62 19:00 USD США - Запасы сырой нефти -6,495 млн долл -3,925 млн долл 19:00 USD США - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,754 млн долл

Российские события