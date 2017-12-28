Курс доллара снижается вместе с падением доходности казначейских облигаций США

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Доллар дешевеет к основным мировым валютам, вместе с тем доходность 10-летних гособлигаций США (US Treasuries) упала в среду с уровня 9-месячного максимума, достигнутого на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.00 мск курс евро к доллару рос до 1,1930 доллара за евро против 1,1896 доллара на предыдущих торгах, к иене курс доллара снижался до 112,8 доллара против 113,2 иены за доллар на закрытии в среду; индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,29%, до 92,75 пункта.

Доходность 10-летних гособлигаций США в среду снизилась на 2,18%, до отметки в 2,423%. В четверг на прошлой неделе доходность выросла до 2,504%, что является максимумом за последние девять месяцев.

"Доходность бондов Казначейства США снизилась, и доллар стал торговаться чуть ниже", - цитирует агентство Рейтер старшего аналитика Sumitomo Mitsui Banking Corporation в Сингапуре Сатоши Окагаву (Satoshi Okagawa).

При этом аналитики связывают удешевление доллара на этой неделе с "продажами на факте" ("sell-the-fact"), когда инвесторы начинают повышать стоимость актива задолго до ожидаемого события (ставки регуляторов, принятие важных реформ). Так, доллар дорожал в ноябре и декабре на фоне ожиданий повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и принятия налоговой реформы в стране.

"Я думаю, что люди повышали стоимость доллара перед решением по ставке ФРС и до принятия налогового законодательства, и теперь они просто сдерживают рост", - сообщил агентству макро-аналитик Aberdeen Standard Investments в Сингапуре Ли Джин Янг (Lee Jin Yang). Он также предостерег инвесторов от чрезмерного внимания к динамике на этой неделе, так как слабые объемы торгов в связи с окончанием года не могут демонстрировать какую-либо серьезную тенденцию на биржах.