Золото дорожает на удешевлении доллара после негативной статистики

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Цена на золото в четверг растет на фоне ослабления курса доллара к мировым валютам, инвесторы отыгрывают негативные данные статистики по потребительскому доверию США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.48 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 3,9 доллара, или на 0,3%, до 1295,3 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,38%, до 16,82 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,25%, до 92,77 пункта.

В четверг аналитическая компания Conference Board сообщила, что индекс доверия потребителей в США в декабре снизился до 122,1 пункта с пересмотренного показателя ноября в 128,6 пункта. Прогноз предполагал снижение показателя до 128,1 пункта с первоначального ноябрьского уровня в 129,5 пункта.

Дополнительно давление на американскую валюту оказало ожидание инвесторами сокращения монетарного стимулирования крупнейшими центробанками в 2018 году в связи с более быстрым мировым экономическим ростом, отмечает агентство Рейтер. Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая его дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания сохранила прогноз по среднему уровню ставки по итогам 2018 года и по количеству ее повышений. Регулятор планирует три повышения ставки в следующем году до среднего уровня в 2,25%. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги сообщил после оглашения итогов последнего заседания регулятора, что ЦБ готов увеличить и продлить программу выкупа активов с рынка.