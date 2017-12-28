FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Биржи АТР растут, бумаги компаний-производителей полупроводников в лидерах роста


Рынки / Валюта

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются в плюсе, отыгрывая потери на открытии торгов за счет роста сектора производителей полупроводников, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.33 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,48% - до 3291,63 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,55%, до 1889,2 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,57% - до 29764,9 пункта, корейский KOSPI - на 0,89%, до 2458,47 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,15% - до 6079 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,07%, до 22927,72 пункта.

Китайские биржи открылись снижением в четверг, следуя динамике закрытия в предыдущую торговую сессию, но позднее отыграли потери. В лидерах роста в Гонконге были AAC Technologies (на 2,77%) и Sunny Optical (на 4,48%), которые вызвали увеличение стоимости других компаний, связанных с рынком смартфонов.

Инвесторы рассчитывают, что выросший в этом году спрос на полупроводники для производства смартфонов и других электронных устройств продолжит расти и в следующем году, пишет агентство MarketWatch со ссылкой на экономиста Mizuho Bank Вишну Варатана (Vishnu Varathan).

Акции Samsung Electronics подорожали на 2,59%, Sk Hynix - на 1,6%, производитель комплектующих для компании Apple AAPL тайваньский Hon Hai Precision Industry вырос на 2,17%. Другая тайваньская компания-производитель линз для смартфонов Largan Precision подорожала на 5.65%.

На ход торгов также повлияла статистика из Японии. Согласно данным министерства экономики, торговли и промышленности страны, промышленное производство в ноябре выросло на 0,6% к октябрю против прогноза роста на 0,5%. Розничные продажи в отчетном месяце увеличились на 2,2% в годовом выражении.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ