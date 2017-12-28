Биржи США закрылись в слабом плюсе на фоне новостей компаний

МОСКВА, 28 дек /ПРАЙМ/. Американские фондовые индексы по итогам среды выросли на фоне корпоративных новостей и внутренней статистики, следует из данных торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,11% - до 24774,30 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,08%, до 2682,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,04%, до 6939,34 пункта.

По сообщению аналитической компании Conference Board, индекс доверия американских потребителей в декабре опустился до 122,1 пункта с пересмотренного показателя ноября в 128,6 пункта. При этом аналитики ожидали снижения до 128,1 пункта.

General Electric (GE) объявил, что увеличивает свою долю в шведской компании Arcam AB, специализирующейся на производстве оборудования для 3D-печати, примерно до 95%.

В среду также стало известно, что компания Royal Air Maroc заказала у Boeing 4 самолета Dreamliner, с общей каталожной ценой 1,1 миллиарда долларов. Кроме того, аналитики KeyBanc Capital Markets ухудшили прогноз по объему продаж электрокаров Model 3 в текущем квартале до 5 тысяч автомобилей с 15 тысяч. Такая оценка основана на результатах опроса представителей 18 крупных автосалонов по всей территории США.

"Мы видим, что рынок переваривает сильное ралли-2017. Это нормально, что он взял паузу посла такого скачка, и отсутствие продаж само по себе очень здорово", - сказал агентству MarketWatch глава 50 Park Investments Адам Сархан ( Adam Sarhan).