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Биткоин дешевеет на опасениях высокой волатильности криптовалюты


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) дешевеет вечером в среду, так как возрастает обеспокоенность инвесторов относительно слишком высокой волатильности криптовалюты, следует из данных торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.48 мск биткоин дешевел на 4,81%, до 15,4 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 4,02%, до 14,95 тысячи долларов, на GDAX - на 4,89%, до 15,01 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, стоимость биткоина падала на 5,35%, до 14,9 тысячи долларов.

На неделе с 17 по 23 декабря биткоин на некоторых торговых площадках потерял больше половины своей стоимости. На бирже Bitfinex криптовалюта подешевела на 26,85%. Более сильное недельное снижение стоимости биткоина наблюдалось только в декабре 2013 года, когда валюта снизилась в стоимости на 28,07% (с 22 по 29 декабря 2013 года). При этом перед падением, 17 декабря, биткоин подорожал на некоторых биржах до 20 тысяч долларов.

"Биткоин может продемонстрировать ралли до 22 тысяч долларов, и цену при этом все равно можно будет назвать разумной, а может упасть до 6,50 тысячи, и в этом случае тоже будет оценен справедливо", - сказал телеканалу CNBC сооснователь исследовательской компании DataTrek Research Ник Колас (Nick Colas). "Биткоин и криптовалюты в целом трудно оценить, их экономическая полезность зависит от вариантов использования, которые еще не разработаны. Конечно, волатильность, которую мы видели, продолжится", - отметил эксперт.

Что касается других криптовалют, то цена Ethereum опускалась на 2,6%, до 749,49 доллара, Bitcoin Cash - на 5,62%, до 2,82 тысячи долларов, Ripple дорожала на 20,61%, до 1,32 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 584,805 миллиарда долларов. Доля биткоина составляет примерно 44% всего рынка криптовалют, Ethereum - 12%, Bitcoin Cash - 8%.

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