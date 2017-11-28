"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "НПФ Сбербанка" на уровне "ruAАА", прогноз стабильный

МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" (RAEX) подтвердило рейтинг финансовой надежности "НПФ Сбербанка" SBER на уровне "ruAАА" со стабильным прогнозом, сообщает агентство.

"Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") подтвердило рейтинг надежности "НПФ Сбербанка" на уровне ruAAА. Прогноз по рейтингу - стабильный. ... "НПФ Сбербанка" - крупнейший пенсионный фонд на российском рынке (величина активов фонда составила 495,5 миллиарда рублей на 30 сентября 2017года) и лидер рынка обязательного пенсионного страхования. Фонд также соответствует критериям признания НПФ уполномоченным правительством Российской Федерации, что отмечено в качестве фактора поддержки", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает положительную динамику обязательств по обязательному пенсионному страхованию (ОПС): на 30 сентября 2017 года годовой прирост обязательств составил 33%, или 106,7 миллиарда рублей. Одновременно в числе позитивных факторов выделена высокая диверсификация клиентской базы.

Инвестиционная стратегия фонда и ее эффективность позитивно отмечены агентством. На конец сентября на высоколиквидные вложения с рейтингами ruAA и выше по шкале "Эксперт РА" и/или сопоставимыми рейтингами других агентств приходилось более 98% пенсионных активов фонда. Вместе с тем, фонд демонстрирует высокую доходность от размещения пенсионных накоплений и пенсионных резервов: накопленная доходность по ОПС за период 2014-2016 гг составила 24,6%, по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) - 26,4%.

При этом, как отмечает агентство, сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают показатели среднего счета фонда по ОПС и НПО, которые находятся на уровне ниже бенчмарков, установленных агентством. Так, на 30 сентября 2017 года средний размер счета по НПО составил 19,4 тысячи рублей, по ОПС - 63 тысячи рублей.

По данным "Эксперт РА", на 30 сентября 2017 года объем обязательств по ОПС составил 429,5 миллиарда рублей, объем обязательств по НПО - 21,7 миллиарда рублей. По данным Банка России, на 30 сентября 2017 года "НПФ Сбербанка" заняло 1-е место по объему активов, 1-е место по объему капитала, 1-е место по объему пенсионных накоплений, 1-е место по количеству застрахованных лиц по ОПС на российском рынке.